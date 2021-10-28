Ким Чен Ын похудел на 20 кг. Есть ли у него проблемы со здоровьем: данные разведки

Разведка Южной Кореи сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов. Однако, состояние его здоровья не показывает признаков болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Yonhap .

В разведке опровергли слухи, что режим Северной Кореи использует двойника для Ким Чен Ына, но отметили, что он похудел почти на 20 кг. Такую оценку разведчики произвели в результате применения искусственного интеллекта и ряда других научных методов измерения.

Также сообщили, что на официальных мероприятиях больше нет портретов предыдущих руководителей режима КНДР - Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, которые были отцом и дедом Ким Чен Ына, соответственно.

Голод в КНДР

Ранее правительство Северной Кореи во главе с Ким Чен Ыном предупредило своих граждан, что им нужно меньше есть. Уменьшить аппетит людям придется к 2025 году, когда страна откроет границу с Китаем, сообщает Daily Mail.

Северная Корея закрыла границу с Китаем в 2020 году из-за пандемии коронавируса.