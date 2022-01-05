Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада

Ситуація зараз

Поліція почала переходити на бік демострантів і здавати їм техніку. Починається будівництво барикад. Незважаючи на поступки влади (відставку уряду, зниження цін на газ), протести набирають обертів по всій країні.

Близько трьох тисяч людей з гумовими кийками зараз намагаються взяти штурмом акімат Алмати. Поліція використовує проти мітингувальників світлошумові гранати.

11:00 Протестувальники увірвалися до будівлі акімату Алмати, у ньому вибиті вікна та двері.

Тим часом, між поліцією та правоохоронцями сутички.

Зі східного боку акімату Алмати почалася пожежа. Горить будівля мерії та прокуратури.

Оновлено: у районі будівлі адміністрації Алмати чути стрілянину. Є інформація, що стріляють, зокрема протестувальники.

Чого вимагають протестувальники

Люди вимагають політичної реформи і відставки Нурсултана Назарбаєва. Вони закликають викорінити корупцію і кумівство, почати будівництво фабрик і заводів, скоротити безробіття.

Люди також скандують "Старий, йди": це гасло часто звучить на мітингах по відношенню до Нурсултана Назарбаєва. Кілька людей вийшли на вулицю з банером "Без Назарбаєвих!".

Позиція Назарбаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своїй заяві у зв'язку зі сформованою ситуацією в країні закликав співвітчизників "проявити розсудливість і не піддаватися на провокації".

"Заклики атакувати службові приміщення цивільних і військових відомств є абсолютно незаконними. Це злочин, за яким може послідувати покарання. Влада не впаде", - сказав Токаєв у відеозаяві у вівторок.

З чого все почалося

Протести почалися після зростання цін на скраплений газ. Втім, вимоги протестувальників розширилися.

Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що на заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Крім цього влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.

Однак, протестувальники тепер бажають не тільки відставки уряду, а й викорінення корупції і виходу з політики Нурсултана Назарбаєва.