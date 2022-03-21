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Катастрофа Boeing в Китаї. За попередньою інформацією, українців на борту не було, - МЗС

Фото: українців на борту літака Boeing за попередньою інформацією не було (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 21 березня, на півдні Китаю сталася авіакатастрофа літака Boeing 737. За попередньою інформацією від китайської сторони - українців на борту не було.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника МЗС України Олега Ніколенка.

"За попередньою інформацією китайської сторони, громадян України не було на борту пасажирського літака, який розбився на півдні Китаю",- пише Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737, який належить компанії China Eastern Airlines. Під час катастрофи на борту перебували 133 людини.

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