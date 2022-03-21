Катастрофа Boeing в Китаї. За попередньою інформацією, українців на борту не було, - МЗС

Сьогодні, 21 березня, на півдні Китаю сталася авіакатастрофа літака Boeing 737. За попередньою інформацією від китайської сторони - українців на борту не було.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника МЗС України Олега Ніколенка.

"За попередньою інформацією китайської сторони, громадян України не було на борту пасажирського літака, який розбився на півдні Китаю",- пише Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737, який належить компанії China Eastern Airlines. Під час катастрофи на борту перебували 133 людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.