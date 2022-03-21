ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Катастрофа Boeing в Китаї. За попередньою інформацією, українців на борту не було, - МЗС

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 13:23
Катастрофа Boeing в Китаї. За попередньою інформацією, українців на борту не було, - МЗС Фото: українців на борту літака Boeing за попередньою інформацією не було (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 21 березня, на півдні Китаю сталася авіакатастрофа літака Boeing 737. За попередньою інформацією від китайської сторони - українців на борту не було.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника МЗС України Олега Ніколенка.

"За попередньою інформацією китайської сторони, громадян України не було на борту пасажирського літака, який розбився на півдні Китаю",- пише Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737, який належить компанії China Eastern Airlines. Під час катастрофи на борту перебували 133 людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Китай
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України