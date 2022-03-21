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Катастрофа Boeing в Китае. По предварительной информации, украинцев на борту не было, - МИД

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 13:23
Катастрофа Boeing в Китае. По предварительной информации, украинцев на борту не было, - МИД Фото: украинцев на борту самолета Boeing по предварительной информации не было (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 21 марта, на юге Китая произошла авиакатастрофа самолета Boeing 737. По предварительной информации от китайской стороны - украинцев на борту не было.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера МИД Украины Олега Николенко.

"По предварительной информации китайской стороны, граждан Украины не было на борту пассажирского самолета, который разбился на юге Китая",- пишет Николенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежит компании China Eastern Airlines. Во время катастрофы на борту находились 133 человека.

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