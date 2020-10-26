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В Карабахе вступило в силу третье перемирие. Баку заявил о нарушении

Новина українською → Нагорный Карабах, Понедельник 26 октября 2020 06:22
В Карабахе вступило в силу третье перемирие. Баку заявил о нарушении Иллюстративное фото (nkrmil.am)
Автор: Дмитрий Левицкий

Утром 26 октября вступило в силу третье перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана почти сразу заявило о срыве достигнутых в Вашингтоне договоренностей.

Об этом говорится в заявлении азербайджанского Минобороны в Twitter.

Перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу в 06:00 по киевскому времени.

"Несмотря на объявление режима прекращения огня, Вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили договоренность", - подчеркнули в ведомстве.

Перед началом перемирия премьер-министр Армении Никол Пашинян на странице в Facebook пообещал, что армянская сторона будет придерживаться режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона с 8:00 будет придерживаться полного режима прекращения огня", - написал он.

Обновлено: по данным Баку, под обстрел попали подразделения азербайджанской армии близ села Сафиян. Обстрел был зафиксирован в 06:05 по киевскому времени. В Минобороны Армении опровергли заявление азербайджанской стороны о нарушении перемирия.

Об очередном перемирии между Арменией и Азербайджаном стало известно вечером 25 октября. Договоренности были достигнуты во время визита министров иностранных дел обеих стран в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Ереван и Баку согласились соблюдать очередное перемирие в Нагорном Карабахе.

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