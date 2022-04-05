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Канцлер Австрії підтвердив візит до Києва

Фото: Карл Негаммер (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Австрійський канцлер Карл Негаммер запланував візит до столиці України цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

Відомство канцлера підтвердило візит Негаммера в Україну. У Києві очільник уряду Австрії зустрінеться з президентом Зеленським.

Поїздка до української столиці відбудеться в "найближчі дні". З міркувань безпеки конкретна дата зустрічі лідерів держав наразі не афішується.

Головною метою візиту австрійська влада заявила "продовження максимально можливої гуманітарної та політичної підтримки України. Раніше Австрія виділила 17,5 млн євро з Фонду допомоги іноземним лихам. Невдовзі буде перераховано новий транш.

До слова, Іспанія зібралася вислати орієнтовно 25 дипломатів Росії.

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