Канцлер Австрії підтвердив візит до Києва
Австрійський канцлер Карл Негаммер запланував візит до столиці України цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.
Відомство канцлера підтвердило візит Негаммера в Україну. У Києві очільник уряду Австрії зустрінеться з президентом Зеленським.
Поїздка до української столиці відбудеться в "найближчі дні". З міркувань безпеки конкретна дата зустрічі лідерів держав наразі не афішується.
Головною метою візиту австрійська влада заявила "продовження максимально можливої гуманітарної та політичної підтримки України. Раніше Австрія виділила 17,5 млн євро з Фонду допомоги іноземним лихам. Невдовзі буде перераховано новий транш.
До слова, Іспанія зібралася вислати орієнтовно 25 дипломатів Росії.
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