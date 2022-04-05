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Канцлер Австрии подтвердил визит в Киев

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Вена, Вторник 05 апреля 2022 14:58
Канцлер Австрии подтвердил визит в Киев Фото: Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Австрийский канцлер Карл Нехаммер запланировал визит в столицу Украины на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

Ведомство канцлера подтвердило визит Нехаммера в Украину. В Киеве глава правительства Австрии встретится с президентом Зеленским.

Поездка в украинскую столицу состоится в "ближайшие дни". По соображениям безопасности конкретная дата встречи лидеров государств пока не афишируется.

Главной целью визита австрийские власти заявили "продолжение максимально возможной гуманитарной и политической поддержки Украины. Ранее Австрия выделила 17,5 млн евро из Фонда помощи иностранным бедствиям. Вскоре будет перечислен новый транш.

К слову, Испания собралась выслать ориентировочно 25 дипломатов России.

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