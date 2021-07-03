У Канаді - понад 130 лісових пожеж: до гасіння залучили військову авіацію

Через рекордну спеку в Канаді вже понад 130 лісових пожеж. Уряд направить військову авіацію для їх гасіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Понад 130 лісових пожеж розпалюються на заході Канади після рекордної спеки. Федеральний уряд Канади заявив, що направить військові літаки, щоб допомогти рятувальникам боротися з пожежами в Британській Колумбії", - пише видання.

Раніше в п'ятницю Служба лісових пожеж Британської Колумбії повідомила, що в провінції сталося 136 пожеж після 12000 ударів блискавки напередодні.

Міністр оборони Канади Хардж Саджан заявив, що влада надасть допомогу, в тому числі військові вертольоти і персонал, щоб допомогти гасити пожежі і дістатися до жителів, яким загрожує вогонь.

У результаті пожеж закрили ряд великих доріг.

Так, міністр громадської безпеки Білл Блер зазначив, що негода і лісові пожежі завдали "руйнівного" і "безпрецедентного" впливу на Британську Колумбію.

Представники охорони здоров'я кажуть, що сильна спека, ймовірно, стала причиною 719 випадків раптової смерті за останній тиждень. При цьому більшість летальних випадків зафіксована серед літніх людей, що живуть на самоті в приватних будинках з мінімальною вентиляцією.

Крім того, Служба лісових пожеж Британської Колумбії повідомила, що готується до нових лісових пожеж протягом вихідних.