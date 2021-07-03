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В Канаде - более 130 лесных пожаров: к тушению привлекли военную авиацию

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Канада, Суббота 03 июля 2021 11:51
В Канаде - более 130 лесных пожаров: к тушению привлекли военную авиацию Фото: в Канаде бушует уже 130 лесных пожаров (twitter.com/AnimatorMaria)
Автор: Юлия Струк

Из-за рекордной жары в Канаде уже более 130 лесных пожаров. Правительство пошлет военную авиацию для их тушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Более 130 лесных пожаров разгораются на западе Канады после рекордной жары. Федеральное правительство Канады заявило, что пошлет военные самолеты, чтобы помочь спасателям бороться с пожарами в Британской Колумбии", - пишет издание.

Ранее в пятницу Служба лесных пожаров Британской Колумбии сообщила, что в провинции произошло 136 пожаров после 12000 ударов молнии накануне.

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что власти предоставят помощь, в том числе военные вертолеты и персонал, чтобы помочь тушить пожары и добраться до жителей, которым угрожает огонь.

В результате пожаров закрыли ряд крупных дорог.

Так, министр общественной безопасности Билл Блэр отметил, что непогода и лесные пожары оказали "разрушительное" и "беспрецедентное" воздействие на Британскую Колумбию.

Представители здравоохранения говорят, что сильная жара, вероятно, стала причиной 719 случаев внезапной смерти за последнюю неделю. При этом большинство летальных случаев зафиксированы среди пожилых людей, живущих в одиночестве в частных домах с минимальной вентиляцией.

Кроме того, Служба лесных пожаров Британской Колумбии сообщила, что готовится к новым лесным пожарам в течение выходных.

Напомним, в результате лесного пожара, вызванного аномальной жарой, было разрушено 90% города Литтон. Официальные лица готовятся к возможным следующим угрозам из-за пожара.

Как писало РБК-Украина, в пятницу лесные пожары в Канаде приблизились к урановой шахте.

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