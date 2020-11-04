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В Ізраїлі пом'якшують карантин, але допускають його посилення

Новость на русском → Ізраїль, Середа 04 листопада 2020 20:41
В Ізраїлі пом'якшують карантин, але допускають його посилення Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі з неділі дозволять роботу вуличних магазинів. При цьому уряд допускає посилення карантину в разі продовження тенденції до зростання захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє пресс-служба прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Він зазначив, що на даному етапі у вуличних магазинах дозволяється обслуговувати до чотирьох покупців одночасно. І визнав, що розглядається можливість посилення карантину після його пом'якшення.

"Знаємо, що спостерігається певне зростання захворюваності. Тому, якщо в кінці наступного тижня, ми побачимо зростання захворюваності, нам доведеться зупинитися і, можливо, навіть посилити обмеження", - сказав Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що урядова комісія з боротьби з коронавірусом підтримала пропозицію прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я про підвищення штрафів за порушення карантину. Тепер законопроект буде переданий на розгляд до парламенту країни.

Крім цього, Ізраїль з 1 листопада почав випробування на людях своєї вакцини від COVID-19. У разі успіху вакцина може бути доступна для широкого кола людей до кінця наступного літа.

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