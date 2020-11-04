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В Израиле смягчают карантин, но допускают его ужесточение

Новина українською → Израиль, Среда 04 ноября 2020 20:41
В Израиле смягчают карантин, но допускают его ужесточение Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Израиле с воскресенья разрешат работу уличных магазинов. При этом правительство допускает ужесточение карантина в случае продолжения тенденции к росту заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Он отметил, что на данном этапе в уличных магазинах разрешается обслуживать до четырех покупателей одновременно. И признал, что рассматривается возможность ужесточения карантина после его смягчения.

"Знаем, что наблюдается определенный рост заболеваемости. Поэтому, если в конце следующей недели, мы увидим рост заболеваемости, нам придется остановиться и, возможно, даже ужесточить ограничения", - сказал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом поддержала предложение премьер-министра и министра здравоохранения о повышении штрафов за нарушение карантина. Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в парламент страны.

Кроме этого, Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19. В случае успеха вакцина может быть доступна для широкого круга людей к концу следующего лета.

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