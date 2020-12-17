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В Іспанії провели найбільшу за 10 років спецоперацію: затримали росіян та українців

Автор: Даша Харченко

Поліція Іспанії спільно з Європолом затримала 23 підозрюваних у відмиванні грошей, пов'язаних з російськими злочинними угрупованнями. Зловмисники планували взяти під контроль ключові сектори економіки країни.

Про це повідомляє DW.

У поліції зазначають, що підозрювані, крім того, хотіли проникнути в державні установи, спираючись на допомогу юристів, держслужбовців, політиків, бізнесменів і комп'ютерних хакерів.

На слід угруповання правоохоронці вийшли ще 2013 року. Зазначається, що зловмисники також контролювали дискотеки, ресторани й об'єкти нерухомості на іспанському узбережжі. Члени банди також давали великі хабарі.

Серед затриманих - вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану й Алжиру, 11 громадян Іспанії.

Під час обшуків було вилучено 300 тисяч євро готівки, діаманти, електронні гаманці з криптовалютою.

Поліція називає це найбільшою операцією проти "східноєвропейської мафії", проведеною в Іспанії за останні 10 років.

Нагадаємо, в жовтні Служба безпеки України викрила в Дніпропетровській області мережу адміністраторів масштабної "тролеферми" провокаторів, пов'язаних з Росією. Їхньою метою було зірвати вибори.

РБК-Україна писало, що французька влада виявила та заблокувала майже 400 осередків, які поширювали ідеї радикального ісламізму. Для цього правоохоронні органи, спецслужби і місцеві префектури використовували спеціальну стратегію.

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