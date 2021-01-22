"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт в Багдаді

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт в Багдаді, який стався 21 січня. Тоді загинуло принаймні 28 людей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на пов'язане з ІД агентство Amaq.

Місцева влада назвала інцидент можливою ознакою відродження "Ісламської держави".

21 січня у центрі Багдада (Ірак) стався подвійний теракт на людному ринку. На даний момент відомо про загибель 28 людей, ще 73 отримали поранення. Передбачається, що число загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти терористичних організацій "Ісламська держава" і "Аль-Каїда". Рада Європи продовжила дію санкцій до 31 жовтня 2021 року.