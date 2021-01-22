ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт в Багдаді

Новость на русском → Багдад, П'ятниця 22 січня 2021 02:35
"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт в Багдаді Фото: ІДІЛ (flickr)
Автор: Даша Харченко

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт в Багдаді, який стався 21 січня. Тоді загинуло принаймні 28 людей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на пов'язане з ІД агентство Amaq.

Місцева влада назвала інцидент можливою ознакою відродження "Ісламської держави".

21 січня у центрі Багдада (Ірак) стався подвійний теракт на людному ринку. На даний момент відомо про загибель 28 людей, ще 73 отримали поранення. Передбачається, що число загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти терористичних організацій "Ісламська держава" і "Аль-Каїда". Рада Європи продовжила дію санкцій до 31 жовтня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі ІДІЛ Багдад
NEWS
На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий
Даша Харченко На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий
DAILY
Між Китаєм і ЄС: з ким і чим торгувала Україна у розпал пандемії
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Між Китаєм і ЄС: з ким і чим торгувала Україна у розпал пандемії