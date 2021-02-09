В Ірані стартувала вакцинація від COVID-19. Використовувати будуть російський "Супутник V"

В Ірані сьогодні стартувала вакцинація від коронавірусу російським препаратом "Супутник V". Першим в країні щеплення отримав син глави іранського МОЗ Парса Намакі.

Про це пише IRNA.

Зазначено, що вакцинація почалася з урочистої церемонії, яку провели в лікарні імама Хомейні в Тегерані в присутності президента Хасана Рухані й міністра охорони здоров'я Саїда Намакі.

Після цього від коронавірусу прищепили двох медсестер і анестезіолога з відділення інтенсивної терапії тегеранській лікарні.

Глава МОЗ зазначив, що 9 лютого пройде одночасна вакцинація медсестер і лікарів реанімації у 625 лікарнях. Потім щеплення робитимуть іншим вразливим групам, починаючи з громадян старше 65 років.