Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією китайського Forbes

Підприємець Ілон Маск, який є керівником компаній Tesla і SpaceX, очолив рейтинг найбагатших людей світу. Це за версією журналу Hurun (китайський аналог Forbes).

Його стан, вказується в дослідженні, за рік зріс на 151 млрд доларів і досяг 197 млрд доларів. Основний дохід підприємець отримав за рахунок компанії Tesla, в якій він володіє 21% акцій.

У трійку лідерів глобального рейтингу також увійшли засновник і голова компанії Amazon Джефф Безос, який розмістився на другому місці, і Бернар Арно - президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy. Їх стан автори дослідження оцінили в 189 млрд доларів і 114 млрд доларів відповідно.

Вперше в топ-10 глобального рейтингу Hurun увійшов китайський мільярдер - власник виробника питної води під брендом Nongfu 67-річний Чжун Шаньшань.