Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією китайського Forbes

Підприємець Ілон Маск, який є керівником компаній Tesla і SpaceX, очолив рейтинг найбагатших людей світу. Це за версією журналу Hurun (китайський аналог Forbes).
Про це повідомляє Sina.
Його стан, вказується в дослідженні, за рік зріс на 151 млрд доларів і досяг 197 млрд доларів. Основний дохід підприємець отримав за рахунок компанії Tesla, в якій він володіє 21% акцій.
У трійку лідерів глобального рейтингу також увійшли засновник і голова компанії Amazon Джефф Безос, який розмістився на другому місці, і Бернар Арно - президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy. Їх стан автори дослідження оцінили в 189 млрд доларів і 114 млрд доларів відповідно.
Вперше в топ-10 глобального рейтингу Hurun увійшов китайський мільярдер - власник виробника питної води під брендом Nongfu 67-річний Чжун Шаньшань.
Нагадаємо, Ілон Маск готовий продати все майно заради заселення Марса.
Зазначимо, видання Bloomberg писало, що американський підприємець і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск зміцнюється на першій позиції у списку найбагатших людей світу.