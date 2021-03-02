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Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією китайського Forbes

Новость на русском → Токіо, Вівторок 02 березня 2021 08:50
Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією китайського Forbes Фото: Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Підприємець Ілон Маск, який є керівником компаній Tesla і SpaceX, очолив рейтинг найбагатших людей світу. Це за версією журналу Hurun (китайський аналог Forbes).

Про це повідомляє Sina.

Його стан, вказується в дослідженні, за рік зріс на 151 млрд доларів і досяг 197 млрд доларів. Основний дохід підприємець отримав за рахунок компанії Tesla, в якій він володіє 21% акцій.

У трійку лідерів глобального рейтингу також увійшли засновник і голова компанії Amazon Джефф Безос, який розмістився на другому місці, і Бернар Арно - президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy. Їх стан автори дослідження оцінили в 189 млрд доларів і 114 млрд доларів відповідно.

Вперше в топ-10 глобального рейтингу Hurun увійшов китайський мільярдер - власник виробника питної води під брендом Nongfu 67-річний Чжун Шаньшань.

Нагадаємо, Ілон Маск готовий продати все майно заради заселення Марса.

Зазначимо, видання Bloomberg писало, що американський підприємець і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск зміцнюється на першій позиції у списку найбагатших людей світу.

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