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Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Forbes

Новина українською → Токио, Вторник 02 марта 2021 08:50
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Forbes Фото: Илон Маск (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, возглавил рейтинг богатейших людей мира. Это по версии журнала Hurun (китайский аналог Forbes).

Об этом сообщает Sina.

Его состояние, указывается в исследовании, за год выросло на 151 млрд долларов и достигло 197 млрд долларов. Основной доход предприниматель получил за счет компании Tesla, в которой он владеет 21% акций.

В тройку лидеров глобального рейтинга также вошли разместившийся на втором месте основатель и глава компании Amazon Джефф Безос и Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Их состояния авторы исследования оценили в 189 млрд долларов и 114 млрд долларов соответственно.

Впервые в топ-10 глобального рейтинга Hurun вошел китайский миллиардер - владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu 67-летний Чжун Шаньшань.

Напомним, Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса.

Отметим, издание Bloomberg писало, что американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск укрепляется на первой позиции в списке самых богатых людей мира.

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