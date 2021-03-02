Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Forbes
Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, возглавил рейтинг богатейших людей мира. Это по версии журнала Hurun (китайский аналог Forbes).
Об этом сообщает Sina.
Его состояние, указывается в исследовании, за год выросло на 151 млрд долларов и достигло 197 млрд долларов. Основной доход предприниматель получил за счет компании Tesla, в которой он владеет 21% акций.
В тройку лидеров глобального рейтинга также вошли разместившийся на втором месте основатель и глава компании Amazon Джефф Безос и Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Их состояния авторы исследования оценили в 189 млрд долларов и 114 млрд долларов соответственно.
Впервые в топ-10 глобального рейтинга Hurun вошел китайский миллиардер - владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu 67-летний Чжун Шаньшань.
Напомним, Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса.
Отметим, издание Bloomberg писало, что американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск укрепляется на первой позиции в списке самых богатых людей мира.