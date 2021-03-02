Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Forbes

Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, возглавил рейтинг богатейших людей мира. Это по версии журнала Hurun (китайский аналог Forbes).

Его состояние, указывается в исследовании, за год выросло на 151 млрд долларов и достигло 197 млрд долларов. Основной доход предприниматель получил за счет компании Tesla, в которой он владеет 21% акций.

В тройку лидеров глобального рейтинга также вошли разместившийся на втором месте основатель и глава компании Amazon Джефф Безос и Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Их состояния авторы исследования оценили в 189 млрд долларов и 114 млрд долларов соответственно.

Впервые в топ-10 глобального рейтинга Hurun вошел китайский миллиардер - владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu 67-летний Чжун Шаньшань.