RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Хочеш миру - готуйся до війни": Росія заявила про готовність до розриву з ЄС

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.

Про це голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російському журналісту, передає ТАСС.

Популярні новини
У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19 09 лютого 2021
Дружина Навального прилетіла в Німеччину, - Der Spiegel 10 лютого 2021
У Техасі зіштовхнулися сотні автомобілів, є загиблі і поранені 11 лютого 2021
В ООН з’ясували, звідки Північна Корея бере гроші на ядерну зброю 09 лютого 2021
Кількість нових випадків зараження COVID знижується четвертий тиждень поспіль, - ВООЗ 10 лютого 2021
У Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID AstrаZeneca 10 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень 11 лютого 2021
AstraZeneca збільшить виробництво COVID-вакцини в Європі 10 лютого 2021
Захисники природи заявили про спроби угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" 09 лютого 2021

За його словами, російська влада до цього готова.

"Ми готові, якщо ще раз побачимо, як ми вже відчули не раз, що в якихось областях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в начутливіших сферах", - сказав він.

Лавров, в той же час, зазначив, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя.

"Але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", - вважає він.

Нагадаємо, в ЄС заявляли, що поки Російська Федерація не почне виконувати мінські угоди по врегулюванню на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.

Також у Євросоюзі заявили, що відносини Євросоюзу і Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Однак дипломатичні канали для обміну думками повинні залишатися відкритими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України войнаРосійська ФедераціяЕвросоюз
Читайте також
Єврокомісія розширить технічну допомогу Україні на 800 тисяч євро
Зеленський хоче долучити до переговорів щодо Донбасу "друзів з Європи та Америки"
Прогноз погоди