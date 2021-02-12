"Хочеш миру - готуйся до війни": Росія заявила про готовність до розриву з ЄС

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.
Про це голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російському журналісту, передає ТАСС.
За його словами, російська влада до цього готова.
"Ми готові, якщо ще раз побачимо, як ми вже відчули не раз, що в якихось областях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в начутливіших сферах", - сказав він.
Лавров, в той же час, зазначив, що Росія не хоче бути ізольованою від світового життя.
"Але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", - вважає він.
Нагадаємо, в ЄС заявляли, що поки Російська Федерація не почне виконувати мінські угоди по врегулюванню на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.
Також у Євросоюзі заявили, що відносини Євросоюзу і Росії далекі від задовільних на тлі висилки дипломатів. Однак дипломатичні канали для обміну думками повинні залишатися відкритими.