В Грузии утвердили новый парламент

В Грузии официально признали полномочия парламента по итогам выборов. Парламент 10-го созыва впервые приступил к работе без оппозиционных депутатов в зале заседаний, которые не признают итогов состоявшихся выборов и отказываются от своих мандатов.

Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

"Я очень сожалею, что некоторые вместо парламента выбрали улицу, так как ответственность требует, чтобы все были вместе и использовали свои возможности. Я надеюсь, что парламент заполнится должным образом и станет многопартийным, который так необходим стране", - сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, открывая первую сессию парламента.

Парламентские выборы в Грузии прошли в два тура - 31 октября и 21 ноября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержала победу, набрав 48,22% голосов избирателей и получив 90 мандатов из 150.

Помимо "Грузинской мечты", в парламент также прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18% голосов.

В общей сложности оппозиции досталось 60 мандатов. Оппозиция не признает результатов голосования.

Как писало РБК-Украина, оппозиция Грузии приняла решение в знак протеста не участвовать во втором туре парламентских выборов.

Кроме того, 31 октября сразу после парламентских выборов в Грузии оппозиция не признала их, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях.