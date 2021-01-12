Україна може ввести свідоцтва про проведення COVID-вакцинації: що це означає

Україна розглядає можливість введення свідоцтв про проведення вакцинації від коронавірусу. Поки це питання лише розглядають.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Під час пандемії країни, в тому числі і Україна, встановили додаткові вимоги при перетину держкордону іноземцями, які прилітають до них в країну, зазначив Ляшко. Іноземець при перетину кордону має мати поліс страхування, який покриє лікування від коронавірусу на території України, а також має мати негативний ПЛР-тест.

"Після появи вакцини від коронавірусу деякі країни скористались можливість і замінюють поліси страхування, ПЛР-тести на міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації. Україна це питання поки розглядає", - зазначив Ляшко.

Українська влада буде більш детально розглядати це питання, коли отримає інформацію, чи унеможливлює поширення коронавірусу вакцинована людина, додав головний санлікар.

Як Ляшко розповів, до пандемії коронавірусу такі свідоцтва видавались після проведення вакцинації проти жовтої лихоманки. Вони вимагалась при перетині кордону в країни, в яких є ймовірність інфікування лихоманкою.

Разом з тим, Віктор Ляшко зазначив, що імунний паспорт - це зовсім інша річ, і ВООЗ раніше застерігала від його введення.

"Сьогодні питання впровадження іммунних паспортів не стоїть, а питання видання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації, воно чітко врегульовано міжнародними медико-санітарними правилами", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавірусу. Такий документ необхідний для подорожей за кордон.

Нагадаємо, у Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих на COVID.