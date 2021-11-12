Google, Gmail і YouTube. Зафіксовано глобальний збій: що сталося
Фото: в роботі Google стався збій (Getty Images)
У роботі Google, Gmail і YouTube стався збій. Збій спостерігається в ряді країн ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Downdetector.
Користувачі скаржаться на роботу вебсайту Google, проблеми Gmail при з'єднанні з сервером і відправці повідомлень, у Youtube - збої при відтворенні відео і авторизації.
Помітні збої спостерігаються в Нідерландах, де повідомляється про помилки в роботі Google і YouTube. У Великобританії про збої повідомляють користувачі Gmail, в Німеччині - Gmail і Google.
Деякі збої спостерігаються у сервісів також у Франції, Іспанії та Італії.