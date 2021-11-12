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Google, Gmail и YouTube. Зафиксирован глобальный сбой: что произошло

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Пятница 12 ноября 2021 12:15
Google, Gmail и YouTube. Зафиксирован глобальный сбой: что произошло Фото: в работе Google произошел сбой (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В работе Google, Gmail и YouTube произошел сбой. Сбой наблюдается в ряде стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Downdetector.

Google, Gmail и YouTube. Зафиксирован глобальный сбой: что произошло

Пользователи жалуются на работу вебсайта Google, проблемы Gmail при соединении с сервером и отправке сообщений, у Youtube - сбои при воспроизведении видео и авторизации.

Заметные сбои наблюдаются в Нидерландах, где сообщается об ошибках в работе Google и YouTube. В Великобритании о сбоях сообщают пользователи Gmail, в Германии - Gmail и Google.

Некоторые сбои наблюдаются у сервисов также во Франции, Испании и Италии.

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