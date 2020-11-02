Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер заявив, що стрілянина у Відні є терактом. Він повідомив, що напад в місті триває в ці хвилини.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeittung.

За словами міністра, у стрільбі в австрійській столиці брали участь кілька нападників, є багато постраждалих. Від отриманих травм помер поліцейський. Один з підозрюваних у стрілянині у Відні затриманий.

Нехаммер також закликав жителів міста не виходити на вулиці.

Раніше австрійські видання повідомили, що біля синагоги в центрі Відня сталася стрілянина, в ході якої був серйозно поранений озброєний поліцейський. Відкрив стрілянину підірвав пояс з вибухівкою, ще кілька злочинців, що ховаються.

На даний момент повідомляється про сімох загиблих. У поліції підтверджують, що в центрі міста відбулося кілька перестрілок.

Поранення кількох людей підтвердили в поліції Відня. Правоохоронці також закликали городян не поширювати фото і відео з місця події і триматися звідти якнайдалі.

Крім того, є інформація про ще однією стрільби. На цей раз стріляли поблизу готелю Hilton. Також кажуть, що терористи взяли заручників ще в одному місці Вени, але де саме - невідомо.