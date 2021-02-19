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Глава МОЗ Польщі заявив про третю хвилю коронавірусу в країні

Автор: Андрій Козловський

Голова Міністерства охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський заявив, що в країні наразі спостерігається вже третя хвиля коронавірусу. Однак поки не можна спрогнозувати її масштаб.

Про це повідомляє RMF24.

"Абсолютно точно ми вже маємо третю хвилю. Це не те, що чекає нас у майбутньому. У нас вже третя хвиля. Питання в тому, якого масштабу вона буде" - підкреслив Недзєльський.

На запитання, чи має уряд оцінки того, як може виглядати ця третя хвиля найближчим часом, він пояснив, що розвиток пандемії зумовлений двома критичними факторами, і найважливішим є поширення так званої "британської мутації".

"Друга річ є дещо менш конкретною, оскільки мова йде про певну соціальну дисципліну", - сказав він.

Зазначимо, загалом у Польщі виявили 1,5 млн випадків коронавірусу, з них за минулу добу заразились 8 777 осіб. Крім того, за весь час в країні зафіксували 241 летальний випадок.

Нагадаємо, раніше Недзельський заявив, що станом на сьогодні в країні від коронавірусу щеплено 2,5 млн осіб.

Також РБК-Україна писало, що Польщі від початку масової вакцинації населення у більш ніж 1,5 тисячах випадків були зафіксовані побічні наслідки, у тому числі 11 закінчилися летально.

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