Глава Європарламенту пішов на карантин через контакт із зараженим COVID-19
Президент Європейського парламенту Давід Сассолі пішов на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом. Він зазначив, що у нього немає симптомів COVID-19.
Про це Сассолі повідомив у Twitter.
"Нещодавно я контактував з одним з моїх співробітників, у якого сьогодні виявився позитивний результат на COVID-19", - написав він.
За його словом, він почуває себе добре.
Сассолі зазначив, що згідно з правилами самоізолюється "на необхідний період для проведення всіх перевірок".
Нагадаємо, раніше на самоізоляцію пішла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
5 жовтня глава Єврокомісії отримала негативний тест на коронавірус. Однак вона прийняла рішення залишитися ще на карантині.
Крім того, у прес-секретаря президента США Дональда Трампа Кейлі Макінені підтвердили зараження коронавірусом.
Сам Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили і у його дружини Меланії Трамп.