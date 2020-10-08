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Глава Європарламенту пішов на карантин через контакт із зараженим COVID-19

Новость на русском → Четвер 08 жовтня 2020 17:28
Глава Європарламенту пішов на карантин через контакт із зараженим COVID-19 Фото: Давид Сассоли (flickr.com/pdnetwork)
Автор: РБК-Україна

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі пішов на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом. Він зазначив, що у нього немає симптомів COVID-19.

Про це Сассолі повідомив у Twitter.

"Нещодавно я контактував з одним з моїх співробітників, у якого сьогодні виявився позитивний результат на COVID-19", - написав він.

За його словом, він почуває себе добре.

Сассолі зазначив, що згідно з правилами самоізолюється "на необхідний період для проведення всіх перевірок".

Нагадаємо, раніше на самоізоляцію пішла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

5 жовтня глава Єврокомісії отримала негативний тест на коронавірус. Однак вона прийняла рішення залишитися ще на карантині.

Крім того, у прес-секретаря президента США Дональда Трампа Кейлі Макінені підтвердили зараження коронавірусом.

Сам Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили і у його дружини Меланії Трамп.

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