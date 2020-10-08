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Глава Европарламента ушел на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19

Новина українською → Четверг 08 октября 2020 17:28
Глава Европарламента ушел на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19 Фото: Давид Сассоли (flickr.com/pdnetwork)
Автор: РБК-Украина

Президент Европейского парламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом. Он отметил, что у него нет симптомов COVID-19.

Об этом Сассоли сообщил в Twitter.

"Недавно я контактировал с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат на COVID-19", - написал он.

По его словом, он чувствует себя хорошо.

Сассоли отметил, что в соответствии с правилами самоизолируется "на необходимый период для проведения всех проверок".

Напомним, ранее на самоизоляцию ушла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

5 октября глава Еврокомиссии получила отрицательный тест на коронавирус. Однако она приняла решение остаться еще на карантине.

Кроме того, у пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни подтвердили заражение коронавирусом.

Сам Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп.

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