Глава Европарламента ушел на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19
Президент Европейского парламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом. Он отметил, что у него нет симптомов COVID-19.
Об этом Сассоли сообщил в Twitter.
"Недавно я контактировал с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат на COVID-19", - написал он.
По его словом, он чувствует себя хорошо.
Сассоли отметил, что в соответствии с правилами самоизолируется "на необходимый период для проведения всех проверок".
Напомним, ранее на самоизоляцию ушла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
5 октября глава Еврокомиссии получила отрицательный тест на коронавирус. Однако она приняла решение остаться еще на карантине.
Кроме того, у пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни подтвердили заражение коронавирусом.
Сам Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп.