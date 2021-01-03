Німеччина продовжить жорсткий карантин

У Німеччині планують продовжити дію локдауну. Але терміни продовження поки невідомі.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що продовження локдауну, нині розрахованого до 10 січня, відбудеться у вівторок, за підсумками наради канцлера Ангели Меркель і представників регіонів. Ще вчора про необхідність продовжити локдаун домовилися керівники всіх 16 федеральних земель Німеччини.

Поки незрозуміло, на який термін буде продовжений жорсткий карантин. Представники земель з гіршою статистикою закликають до продовження на три тижні, а з кращою - на дві.

Необхідність продовження локдауну пов'язана зі статистикою захворюваності, яка, незважаючи на введення посилених заходів перед Різдвом, залишається на високому рівні. 30 грудня зафіксували 28,5 тисяч нових випадків зараження, а за підсумками суботи, 2 січня - 11 тисяч.

Раніше в неділю стало відомо, що в Україні поки не розглядають можливість скасування жорсткого карантину в січні, незважаючи на поточну статистику захворюваності.

В суботу повідомлялося, що в Греції до 11 січня продовжили і посилили карантин через коронавірусу. З 6:00 неділі, 3 січня, до 6:00 11 січня призупинили всі види діяльності та послуг, які були поступово можна до Різдва.