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Німеччина підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

На підтримку Німеччини можуть розраховувати Фінляндія і Швеція на своєму шляху до повноправного членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок підтвердила позицію Берліна щодо підтримки розширення НАТО на дві скандинавські країни. Поштовхом до бажання приєднатися до альянсу, на її думку, стала поведінка РФ.

"Кожна країна вільна в прийнятті рішень щодо свого членства в альянсі. Це стосується і Швеції з Фінляндією. Не НАТО підштовхнуло Швецію і Фінляндію до вступу, а дії президента Росії, оскільки вони прагнуть і надалі жити в мирі зі своїми сусідами, у цьому союзі. Я гаряче підтримую їхнє приєднання", – зізналася Бербок.

За словами міністерки, федеральний уряд повністю підтримує приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Оборонний потенціал обох країн здатен лише підсилити альянс, впевнена дипломатка.

Раніше Канада виступила за прискорене приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Водночас тамтешнє МЗС нагадало про необхідність досягнення консенсусу щодо розширення альянсу.

До слова, фінський президент особисто сповістив Путіна про намір вступити в НАТО.

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