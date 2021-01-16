У Німеччині обрали наступника Меркель

Глава уряду землі Північний Рейн - Вестфалія 59-річний Армін Лашет обраний головою правлячої партії Німеччини. Рішення прийнято на з'їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Про це повідомляє DW.

Лашет отримав 521 голосів, його суперник, колишній політик, а потім корпоративний юрист, 65-річний Фрідріх Мерц - 466.

Таким чином, Лашет поведе блок ХДС/ХСС на вибори, які мають відбутися 26 вересня 2021 року. За підсумками виборів він може зайняти посаду канцлера Німеччини. Ангела Меркель ще у 2018 році заявила, що піде з посади голови уряду після виборів восени 2021 року.

Лашет, який з 2017 року є прем'єр-міністром найбільш густонаселеної землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія, є одним з тих, хто найбільш рішуче виступає за продовження центристського курсу Меркель.

У своєму виступі перед суботнім голосуванням Лашет ще раз підкреслив важливість єдності. За його словами, ХДС не потрібен генеральний директор для управління, а швидше капітан команди, який буде керувати і підтримувати партію.

Лашет був одним із п'яти заступників федерального голови ХДС з 2012 року. Католик з регіону Рейн, він завжди був надійним партнером для голів партій. Коли Меркель зіткнулася з сильним протидією з боку частини своєї партії перед обличчям сотень тисяч біженців до 2015 року, Лашет залишався вірним союзником.

Нагадаємо, у 2020 році партія Християнсько-демократичний союз, яку тривалий час очолювала канцлер Німеччини Ангела Меркель, відклала з'їзд, на якому має бути обраний новий керівник.

У новорічному зверненні Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що більше не буде балотуватися в канцлери Німеччини. Вона займає цю посаду з 2005 року. До 2018 року вона очолювала партію ХДС.