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Генсек ООН: розподіл COVID-вакцин несправедливий, 130 країн ще не отримали препарат

Новость на русском → Нью-Йорк, Середа 17 лютого 2021 16:15
Генсек ООН: розподіл COVID-вакцин несправедливий, 130 країн ще не отримали препарат Фото: Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Поширення вакцин від COVID-19 у світі здійснюється несправедливо і нерівномірно. Це може серйозно ускладнити боротьбу з пандемією.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на засіданні Ради безпеки ООН.

"Ми повинні домагатися того, щоб усі люди повсюдно мали можливість вакцинуватися як можна швидше. Однак прогрес у тому, що стосується вакцин, був значною мірою нерівномірним і несправедливим", - заявив він.

Генсек ООН відзначив, що 75% щеплень від коронавірусу зробили лише десять країн. При цьому він додав, що понад 130 країн досі не отримали жодної дози вакцини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мексика має намір подати Радбезу ООН скаргу на нерівний доступ до вакцин від COVID. Президент країни хоче, щоб ООН вирішила проблему накопичення вакцин і справедливості, щоб "всі країни мали можливість вакцинувати своє населення".

Додамо, що наприкінці січня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш отримав щеплення від коронавірусу. Він описав 2020-й рік, назвавши його роком смерті, катастроф і відчаю, і висловив надію, що зараз настане рік відновлення світу.

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