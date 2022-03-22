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Французька нафтогазова компанія TotalEnergies припинила діяльність в Росії

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Париж, Вівторок 22 березня 2022 22:06
Французька нафтогазова компанія TotalEnergies припинила діяльність в Росії Фото: TotalEnergies припинила діяльність в Росії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нафтогазовий гігант TotalEnergies оголосив про призупинення діяльності в Росії через запровадження санкцій і воєнне вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт компанії.

Четверта за обсягом видобутку на планеті компанія вирішила поступово припинити роботу в Росії. TotalEnergies окремо наголосила, що засуджує війну проти України.

Французька компанія відмовилася від фінансування російських проектів і надалі не реєструватиме доведені запаси родовища "Арктик СПГ-2". Крім того, TotalEnergies призупинила на території Росії розробки в галузі акумуляторів і мастильних матеріалів.

Натомість компанія продовжить постачати до Європи зріджений природний газ в рамках укладених раніше контрактів, допоки європейські уряди не відмовляться від блакитного палива РФ. Також TotalEnergies зберігає частки в низці російських компаній, зокрема, "Новатэк", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2", "Тернефтегаз".

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц закликав ЄС зробити процес запровадження санкцій "керованим".

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