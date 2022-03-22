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Французская нефтегазовая компания TotalEnergies прекратила деятельность в России

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Париж, Вторник 22 марта 2022 22:06
Французская нефтегазовая компания TotalEnergies прекратила деятельность в России Фото: TotalEnergies прекратила деятельность в России (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Нефтегазовый гигант TotalEnergies объявил о приостановлении деятельности в России из-за введения санкций и военного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт компании.

Четвёртая по объему добычи на планете компания решила постепенно прекратить работу в России. TotalEnergies отдельно подчеркнула, что осуждает войну против Украины.

Французская компания отказалась от финансирования российских проектов и в дальнейшем не будет регистрировать доказанные запасы месторождения "Арктик СПГ-2". Кроме того, TotalEnergies приостановила на территории России разработки в области аккумуляторов и смазочных материалов.

В то же время компания продолжит поставлять в Европу сжиженный природный газ в рамках заключенных ранее контрактов, пока европейские правительства не откажутся от голубого топлива РФ. Также TotalEnergies сохраняет доли в ряде российских компаний, в частности, "Новатэк", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2", "Тернефтегаз".

Напомним, что немецкий канцлер Олаф Шольц призвал ЕС сделать процесс введения санкций "управляемым".

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