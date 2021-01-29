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Франція закриває кордони для прибуваючих з-за меж ЄС

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс на вечірньому брифінгу 29 січня оголосив про посилення обмежень на поїздки через пандемію коронавірусу. Франція закриває свої кордони.

Брифінг французького прем'єра транслювався у Twitter.

За словами Кастекса, уряд вирішив заборонити в'їзд у Франції з-за меж Європейського союзу. Заборона почне діяти у неділю, 31 січня.

Однак є виключення на важливі поїздки.

Нагадаємо, в середині січня Франція посилила карантин через пандемію коронавірусу. Уряд країни запровадив комендантську годину на 15 днів, а також ввів обов'язку самоізоляцію для прибулих з-за кордону.

Також РБК-Україна писало, що цього тижня французький президент Еммануель Макрон провів зустріч з міністрами щодо можливості посилення карантину у Франції. У Кабміні говорили, що існує можливість оголошення третього локдауну.

Крім того, уряд Франції не дозволив ресторанам відкритися 20 січня, як планувалося раніше. Ресторани будуть закритими ще кілька тижнів.

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