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У Франції вводять повторний режим самоізоляції

Автор: РБК-Україна

Уряд Франції знову вводить режим самоізоляції по всій території країни. Він почне діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

"Я вирішив, що з п'ятниці буде відновлений режим самоізоляції, який раніше допомагав стримувати вірус", - сказав Макрон.

При цьому всі заклади громадського харчування, а також ряд комерційних підприємств у Франції закриваються.

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"Комерційні підприємства, що не потрапляють в розряд першої необхідності, як було вирішено ще навесні, місця збору великої кількості людей - бари, ресторани - будуть закриті", - сказав він.

Крім того, дитячі

За його словами, обмеження діятиме щонайменше до 1 грудня.

Нагадаємо, у неділю в Франції зареєстрували рекордні 52 010 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу.

Крім того, режим "надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я", викликаний пандемією COVID-19, може бути продовжений у Франції до 16 лютого 2021 року.

Додамо, що уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину в країні на шість тижнів.

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