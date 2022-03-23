Фінляндія не видасть ліцензію збудованій "Росатомом" АЕС
Фінський уряд після захоплення Росією атомних електростанцій на території України не має намірів співпрацювати з "Росатомом". Російська держкорпорація мала збудувати АЕС у фінській громаді Пюхяйокі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
У парламенті Фінляндії відбулася спеціальна дискусія щодо проблеми. Позицію уряду висловив міністр економічного розвитку Міка Лінтіля.
"Коли розглядається питання про видачу ліцензії, на чільне місце ставляться спільні інтереси суспільства. У ситуації, коли у нас є великий власник, який порушив усі правила, так чи інакше пов'язані з ядерною енергетикою, та насильно захопив атомну електростанцію в іноземної держави, ліцензію абсолютно неможливо видати", – заявив урядовець.
За словами міністра, рішення про продовження проекту АЕС чи зміну постачальника ухвалюють власники. Однак, держава втрутиться на етапі розгляду заяви про видачу ліцензії, якщо станцію продовжить будувати "Росатом".
Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов закликав представників МАГАТЕ прибути на захоплені Росією Чорнобильську та Запорізьку АЕС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.