Фінляндія не видасть ліцензію збудованій "Росатомом" АЕС

Фінський уряд після захоплення Росією атомних електростанцій на території України не має намірів співпрацювати з "Росатомом". Російська держкорпорація мала збудувати АЕС у фінській громаді Пюхяйокі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

У парламенті Фінляндії відбулася спеціальна дискусія щодо проблеми. Позицію уряду висловив міністр економічного розвитку Міка Лінтіля.

"Коли розглядається питання про видачу ліцензії, на чільне місце ставляться спільні інтереси суспільства. У ситуації, коли у нас є великий власник, який порушив усі правила, так чи інакше пов'язані з ядерною енергетикою, та насильно захопив атомну електростанцію в іноземної держави, ліцензію абсолютно неможливо видати", – заявив урядовець.

За словами міністра, рішення про продовження проекту АЕС чи зміну постачальника ухвалюють власники. Однак, держава втрутиться на етапі розгляду заяви про видачу ліцензії, якщо станцію продовжить будувати "Росатом".