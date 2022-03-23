ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия не выдаст лицензию построенной "Росатомом" АЭС

Новина українською →
Хельсинки, Среда 23 марта 2022 18:41
Финляндия не выдаст лицензию построенной "Росатомом" АЭС Фото: Недостроенная АЭС "Ханхикиви-1" (fennovoima.fi)
Автор: Антон Федорцив

Финское правительство после захвата Россией атомных электростанций на территории Украины не намерено сотрудничать с "Росатомом". Российская госкорпорация должна была построить АЭС в финской общине Пюхяйоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

В парламенте Финляндии состоялась специальная дискуссия относительно проблемы. Позицию правительства выразил министр экономического развития Мика Линтиля.

"Когда рассматривается вопрос о выдаче лицензии, во главу угла ставятся общие интересы общества. В ситуации, когда у нас есть крупный собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию абсолютно невозможно выдать", – заявил чиновник.

По словам министра, решение о продолжении проекта АЭС или смене поставщика принимают собственники. Однако государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии, если станцию ​​продолжит строить "Росатом".

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов призвал представителей МАГАТЭ прибыть на захваченные Россией Чернобыльскую и Запорожскую АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Росатом АЭС Финляндия Санкции против России
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами