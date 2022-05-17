RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО

Фото: Очільник фінського МЗС підписав заявку на вступ до НАТО (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав заявку скандинавської держави на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Очільник МЗС поставив підпис під листом до штаб-квартири НАТО під час спеціальної церемонії. У ньому Фінляндія позначила інтерес до старту перемовин про членство в альянсі.

"Ось брюссельський лист готовий, сподіваюся, пошта дійде", – з гумором відзначив міністр після підписання заявки.

Раніше заявку на вступ до НАТО підписала колега Хаавісто зі Швеції. Процес вступу обох держав до Північноатлантичного альянсу нібито розпочнеться 18 травня.

У вівторок парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. Це рішення підтримали 188 обранців із двохсот. Остаточне рішення щодо інтеграції прийме президент Саулі Нііністьо.

До слова, президент США Байден запланував зустріч із лідерами Фінляндії та Швеції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОФинляндия