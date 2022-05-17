Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО

Очільник МЗС поставив підпис під листом до штаб-квартири НАТО під час спеціальної церемонії. У ньому Фінляндія позначила інтерес до старту перемовин про членство в альянсі.

"Ось брюссельський лист готовий, сподіваюся, пошта дійде", – з гумором відзначив міністр після підписання заявки.

Раніше заявку на вступ до НАТО підписала колега Хаавісто зі Швеції. Процес вступу обох держав до Північноатлантичного альянсу нібито розпочнеться 18 травня.

У вівторок парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. Це рішення підтримали 188 обранців із двохсот. Остаточне рішення щодо інтеграції прийме президент Саулі Нііністьо.