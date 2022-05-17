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Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО

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Гельсінкі, Вівторок 17 травня 2022 18:51
Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО Фото: Очільник фінського МЗС підписав заявку на вступ до НАТО (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав заявку скандинавської держави на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Очільник МЗС поставив підпис під листом до штаб-квартири НАТО під час спеціальної церемонії. У ньому Фінляндія позначила інтерес до старту перемовин про членство в альянсі.

"Ось брюссельський лист готовий, сподіваюся, пошта дійде", – з гумором відзначив міністр після підписання заявки.

Раніше заявку на вступ до НАТО підписала колега Хаавісто зі Швеції. Процес вступу обох держав до Північноатлантичного альянсу нібито розпочнеться 18 травня.

Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО

У вівторок парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. Це рішення підтримали 188 обранців із двохсот. Остаточне рішення щодо інтеграції прийме президент Саулі Нііністьо.

До слова, президент США Байден запланував зустріч із лідерами Фінляндії та Швеції.

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