Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку скандинавского государства на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat .

Глава МИД поставил подпись под письмом в штаб-квартиру НАТО во время специальной церемонии. В нем Финляндия обозначила интерес к старту переговоров о членстве в альянсе.

"Вот брюссельское письмо готово, надеюсь, почта дойдет", – с юмором отметил министр после подписания заявки.

Ранее заявку на вступление в НАТО подписала коллега Хаависто из Швеции. Процесс вступления обоих государств в Североатлантический альянс якобы начнется 18 мая.

Во вторник парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. Это решение поддержали 188 избранников из двухсот. Окончательное решение по интеграции примет президент Саули Ниинистё.