Євросоюз запровадить 6-й пакет санкцій проти РФ до 9 травня, - журналіст

Європейський Союз впритул наблизився до схвалення нового пакету обмежень щодо Росії та Білорусі за розв'язування війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Рікарда Йозвяка.
Новий пакет антиросійських санкцій представники країн-членів ЄС отримають у найближчі дні. Після ознайомлення обмеження планують запровадити ще цього тижня.
"6-й пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі мають надати послам країн-членів до середи з метою ухвалення перед 9 травня", – написав репортер.
У новому пакеті обмежень, імовірно, буде ембарго на нафту з РФ. Угорщина і Словаччина можуть отримати особливі умови в цьому процесі для досягнення згоди всередині ЄС.
До слова, Польща закликала ЄС запровадити повне ембарго на російські енергоносії.
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