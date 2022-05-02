Євросоюз запровадить 6-й пакет санкцій проти РФ до 9 травня, - журналіст

Європейський Союз впритул наблизився до схвалення нового пакету обмежень щодо Росії та Білорусі за розв'язування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Рікарда Йозвяка.

Новий пакет антиросійських санкцій представники країн-членів ЄС отримають у найближчі дні. Після ознайомлення обмеження планують запровадити ще цього тижня.

"6-й пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі мають надати послам країн-членів до середи з метою ухвалення перед 9 травня", – написав репортер.

У новому пакеті обмежень, імовірно, буде ембарго на нафту з РФ. Угорщина і Словаччина можуть отримати особливі умови в цьому процесі для досягнення згоди всередині ЄС.