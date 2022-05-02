Евросоюз введет 6-й пакет санкций против РФ до 9 мая, - журналист

Европейский Союз вплотную приблизился к одобрению нового пакета ограничений по России и Беларуси за развязывание войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.

Новый пакет антироссийских санкций представители стран-членов ЕС получат в ближайшие дни. После ознакомления ограничения планируют ввести еще на этой неделе.

"6-й пакет санкций ЕС против России и Беларуси должны предоставить послам стран-членов в среду с целью принятия до 9 мая", – написал репортер.

В новом пакете ограничений, вероятно, будет эмбарго на нефть из РФ. Венгрия и Словакия могут получить особые условия в этом процессе для достижения согласия внутри ЕС.