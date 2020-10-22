Євросоюз підготував проект реформування ВООЗ

Європейський союз підготував пакет пропозицій щодо реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він передбачає підвищення прозорості механізму співробітництва з країнами-членами.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на проект документа.

Зазначено, що текст документа, датований 19 жовтня, склав уряд Німеччини після консультацій з представниками інших країн-членів Євросоюзу на тлі критики на адресу Китаю за недостатню прозорість запропонованих ВООЗ даних на самому початку пандемії COVID-19.

У ньому міститься розрахований на кілька місяців "план по усуненню недоліків ВООЗ, пов'язаних з фінансуванням, управлінням та юридичними повноваженнями".

Пакет заходів передбачає забезпечення швидкого обміну між державами-членами інформацією про надзвичайні ситуації в області охорони здоров'я. Більш детального опису заходів, які вимагають від ВООЗ, агентство не надає.

У документі зазначається, що ЄС визнає за ВООЗ ключову роль у боротьбі з кризами в сфері охорони здоров'я попри існуючі недоліки організації.

Підкреслюється, що міністри охорони здоров'я країн ЄС повинні обговорити проект документа в форматі відеоконференції на наступному тижні. Очікується, що пізніше він буде представлений на асамблеї ВООЗ, яка відбудеться у середині листопада.

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель прийняв рішення про скликання екстреного саміту за участю глав держав і представництв ЄС, де обговорять заходи щодо боротьби з пандемією і поліпшення епідеміологічних ситуацій у країнах.