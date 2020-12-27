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Європол попередив про шахрайство з вакцинами: з'явилися фіктивні оголошення

Новость на русском → Неділя 27 грудня 2020 05:57
Європол попередив про шахрайство з вакцинами: з'явилися фіктивні оголошення Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У зв'язку з початком масової вакцинації від коронавірусу в ЄС Європол попереджає про шахрайство. Існує реальна небезпека, що злочинці спробують скористатися величезним попитом,

Про це заявила глава Європолу Катрін де Болль, передає DW.

За словами де Болль, в соцмережах вже з'явилися оголошення про продаж вакцини. Однак ці оголошення публікують шахраї, підкреслила глава Європолу.

Ті, хто відгукнулися на подібні пропозиції, або зовсім нічого не отримають після оплати, або ж їм відправлять підробку, що може обернутися серйозними наслідками для здоров'я, застерегла Катрін де Болль.

Своєю чергою, правоохоронці мають бути готові до спроб крадіжки вакцини проти коронавірусу, зазначила глава Європолу.

"Під час першого локдауна банди нападали, наприклад, на транспорт, що перевозить захисні маски. Тепер така небезпека існує з вакциною", - підкреслила вона.

Європол ідентифікував локації, в яких ймовірність подібних злочинів висока. Крім того, поліцейські відомства європейських країн мають намір співпрацювати один з одним, щоб запобігти крадіжці вакцини.

Країни ЄС в неділю приступають до масової вакцинації населення від коронавірусу COVID-19. За вакцину буде використовуватися препарат компаній Pfizer і BioNTech.

На цьому тижні країнами ЄС почали розвозити перші партії вакцини від Pfizer і BioNTech. Вакцинація в Євросоюзі триватиме три дні з 27 по 29 грудня. При цьому Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.

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