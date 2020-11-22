Європа може зіткнутися з третьою хвилею COVID-19 у 2021 році, - ВООЗ

Спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро заявив про небезпеку третьої хвилі коронавірусу в Європі на початку 2021 року. За його словами другій хвилі коронавірусу країни Європи запобігти не зуміли.

Про це він розповів в інтерв'ю виданням швейцарської медіакомпанії CH Media.

На думку представника ВООЗ, Європа упустила можливість побудувати необхідну інфраструктуру в літні місяці після того, як взяла під контроль першу хвилю.

"А тепер у них друга хвиля. Якщо вони не побудують необхідну інфраструктуру зараз, у них буде третя хвиля на початку наступного року", - зазначив Набарро.

Він заявив, що перед багатьма західноєвропейськими країнами стоїть завдання "знову взяти вірус під контроль", не вдаючись при цьому до такого грубого заходу, як локдаун, за який, як підкреслив спецпосланець, доводиться платити "високу ціну".

Разом з тим у ВООЗ вважають, що в країнах Східної Азії ситуація з коронавірусом дещо ліпша через "дуже чітку комунікацію" між владою і населенням.

"Ще один елемент, який дуже помітний у Східній Азії: після того, як число випадків (зараження) вдалося знизити завдяки сильній реакції людей, заходи не послаблюються. Необхідно дочекатися, поки показники стануть низькими і залишатимуться такими", - додав спецпосланець організації.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що кожні 17 секунд в Європі від коронавірусу вмирає одна людина.

Як писало РБК-Україна, організація також рекомендує не використовувати препарат "Ремдесівір" для пацієнтів з COVID-19 незалежно від тяжкості захворювання. Експерти заявили, що зараз "немає доказів того, що препарат покращує стан пацієнтів".