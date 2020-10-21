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Єврокомісія уклала третій контракт на поставку вакцин від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Європейська комісія уклала угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу з американським розробником Johnson & Johnson. Це вже третій контакт ЄС з компанією-виробником вакцини.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"У той час, як коронавірус швидко поширюється по Європі, ми забезпечуємо отримання доз майбутньої вакцини для захисту громадян. Сьогодні ми підписали контракт з Johnson & Johnson", - повідомила вона.

За словами фон дер Ляйен, угода дозволить країнам ЄС закупити до 400 млн доз майбутньої вакцини у компанії.

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Нагадаємо, 18 вересня Єврокомісія уклала другу угоду про закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією Sanofi-GSK.

А в середині серпня ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca.

Відзначимо, що раніше компанія Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від коронавірусу. Очікується, що вакцина буде готова до початку 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в усьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Українська сторона веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

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