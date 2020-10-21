Єврокомісія уклала третій контракт на поставку вакцин від COVID-19
Європейська комісія уклала угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу з американським розробником Johnson & Johnson. Це вже третій контакт ЄС з компанією-виробником вакцини.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
"У той час, як коронавірус швидко поширюється по Європі, ми забезпечуємо отримання доз майбутньої вакцини для захисту громадян. Сьогодні ми підписали контракт з Johnson & Johnson", - повідомила вона.
За словами фон дер Ляйен, угода дозволить країнам ЄС закупити до 400 млн доз майбутньої вакцини у компанії.
Нагадаємо, 18 вересня Єврокомісія уклала другу угоду про закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією Sanofi-GSK.
А в середині серпня ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca.
Відзначимо, що раніше компанія Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від коронавірусу. Очікується, що вакцина буде готова до початку 2021 року.
Раніше повідомлялося, що в усьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Українська сторона веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.