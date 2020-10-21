Еврокомиссия заключила третий контракт на поставку вакцин от COVID-19

Европейская комиссия заключила соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса с американским разработчиком Johnson & Johnson. Это уже третий контакт ЕС с компанией-производителем вакцины.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"В то время как коронавирус быстро распространяется по Европе, мы обеспечиваем получение доз будущей вакцины для защиты граждан. Сегодня мы подписали контракт с Johnson & Johnson", - сообщила она.

По словам фон дер Ляйен, соглашение позволит странам ЕС закупить до 400 млн доз будущей вакцины у компании.

Напомним, 18 сентября Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке вакцины от коронавируса с компанией Sanofi-GSK.

А в середине августа ЕК заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине компании AstraZeneca.

Отметим, что ранее компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса. Ожидается, что вакцина будет готова к началу 2021 года.

Ранее сообщалось, что во всем мире восемь компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19. Украинская сторона ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.